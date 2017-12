Oana Zăvoranu, declarație neașteptată despre Alexandru Arșinel și Stela Popescu, la doar câteva zile după ce regretata actriță s-a stins din viață. Totul a pornit după ce vedeta a fosta cuzată că a procedat greșit în cadrul donației pe care a organizat-o.

Oana Zăvoranu a făcut un live pe contul de socializare unde a explicat ce o nemulțumește și a avut un mesaj și pentru politicieni.

Oana Zăvoranu a vorbit despre…umor

“Nu am urmărit niciun circ, toţi onaniştii care au comentat că vai de mine, am urmărit circ, că am făcut circ, nu mă intresează. Sunt cei care în 10 vieţi nu vor face ceea ce am făcut eu şi care nu ar da nici măcar o pereche de bocanci ponosiţi, luaţi pe bartner – e cazul acestui măscărici de Bendeac care v-a oferit ce v-am zis eu. Dup-aia şi Stela, şi Arşinel, şi Dinică, şi Călinescu, şi Dem Rădulescu toţi după spectacole… Deşi umorul ăsta te… e cu dus şi întors: există umor care se face, există umor care nu se face. Am înţeles că s-a scris pe foarte multe ziare, s-au oprit emisiuni politice în momentul în care eu am făcut acea acţiune, pentru că ei ziceau că ar trebui să ia notiţe de la Oana vizavi de cum să organizeze mitinguri sau… ce ziceau, puiu? Să ia notiţe ăstia de la primărie, politicienii. Apelaţi la mine, dragii mei, apar eu frumos cu portavocea”, a spus Oana Zavoranu intr-un live pe Instagram.

Oana Zăvoranu a creat o adevărată isterie zilele trecute, când a anunțat că își donează o parte dintre lucruri și accesorii. La apartamentul unde a avut loc pomana s-au înghesuit o mulțime de oameni dornici să capete ceva de la vedetă.