Oana a postat pe contul de socializare o fotografie, alături de care a scris un mesaj sincer și amuzant, despre ce s-a întâmplat ziua în amiaza mare.

“Profitand ca nu ma vede ‘nimeni’ si tot se lucra in curte intens,am iesit sa il mangai pe Gafrield,motanul vecinilor,pe care il iubesc enorm…faceti abstractie de masca neagra pentru regenerare ,pe care o pun cand imi aduc aminte,ca nu am un ritual de frumusete pe care sa il fi tinut vreodata…imi pun diverse masti cand imi vine in minte sau am chef,si de cele mai multe ori,le uit pe fata mai mult decat trebuie????…o sa intelegeti in timp , ATIPICUL RITUALURILOR MELE DE FRUMUSETE”, a scris Oana Zăvoranu în dreptul imaginii de pe Facebook.

