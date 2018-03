Oana Zăvoranu, mesaj neașteptat despre mama ei, postat pe contul de socializare. Chiar dacă cele două nu au avut o relație tocmai bună, Mărioara Zăvoranu a declarat în repetate rânduri că își iubește fiica și ar vrea ca ea să știe asta.

Mesajul Oanei Zăvoranu pentru mama ei i-a impresionat pe toți cei care știu scandalurile în care au fost implicate cele două.

„Știu că sunt adorată… Știu că sunt invidată… Știu că nu sunt înțeleasă, știu că sunt a naibii de puternică și dură uneori… Știu că sunt norocoasă, știu că sunt frumoasă, știu că sunt deșteaptă, știu că sunt capricioasă și greu de digerat… Știu că sunt dreaptă, știu că sunt afurisită când trebuie, știu că uneori simt că nu aparțin acestei lumi plină de răutate gratuită, minciună și falsitate, știu că par un alien, știu că nu ascult decât de mine… Știu că sunt războinică și luptătoare… Știu că sunt schimbătoare, știu că iubesc puțini oameni cu adevărat… Știu că sunt o alintată… Știu că nu urăsc pe nimeni… Știu că ador animalele, știu că am toane… Știu că sunt proastă de bună uneori… Știu că am mai multe personalități… Știu că sunt excentrică, știu că sunt iute la mânie, știu că nu semăn cu lumea, dar știu că am o menire… Nu am venit degeaba și nu plec ca și când nu aș fi existat vreodată! Și asta e cel mai important! Să conteze că exiști și să se știe că ai existat și atunci când nu vei mai fii! Mamă, ai greșit, tu ai vrut cimitire, eu am vrut clinici! Te-am iertat și am făcut pace cu tine! Ai avut dreptate în câteva privințe, dar m-a durut… M-a durut cum nu vei știi vreodată, că și după divorț, tot nu ai avut încredere în mine! Dar a trecut… am trecut peste tot. Timpul a demonstrat că puteai să ai! Am un singur regret… Că nu trăiești, să te iau de braț, să te plimb. (…) Vreau să mi te imaginez, cât de mult ți-ar fi plăcut… Și poate că nu mi-ai fi zis ceva frumos, că îți era mereu greu să îmi zici ceva frumos… dar în ochii tăi, vreau să cred că aș fi văzut totul, adică dragostea, admirația, mândria și încrederea pe care mi le doream de la tine atât de mult. Mi-e tare dor de voi doi! Miss you, mom and dad!” a fost mesajul postat de Oana Zăvoranu.

După lungi suferințe Marioara Zăvoranu a încetat din viață pe 15 aprilie 2015. Femeia a suportat o intervenție chirurgicală la începutul acestui an, rămăsese doar cu un singur rinchi și suferea de diabet, dar și de complicațiile acestuia.

Certurile cu fiica ei au agravat boala, iar ultimele încercări de împăcare eșuaseră.

Surse din spital au povestit pentru Libertatea că femeia era ținută în viață numai de aparate.

