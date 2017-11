Oana Zăvoranu, mesaj revoltător la adresa unei vedete de la noi. Bruneta nu a dat nume, însă cel mai probabil aceasta se referă la Andreea Raicu, dacă ar fi să ținem cont de mai multe detalii strecurate în textul care a creat isterie în mediul virtual.

După ce a a sărit la gâtul Andreei Marin și a făcut-o praf pe Loredana Chivu, Oana Zăvoranu postează un nou mesaj dur pe contul de socializare.

Oana Zăvoranu, mesaj revoltător postat pe contul de socializare

„Mereu m-am considerat o persoana sensibila…dar nu într-atât de sensibila încât dacă îmi dai o mătura să mă uit la ea..,să mi se para frumoasa și inspirationala???…no way!!!

Ei bine, pe langa mocangioaice de rând ,care fac reclama și la o apa micelara de 12 lei..,mai exista si ‘neprihănitele’ mocangiste din alta categorie….alea cu Hermesuri de la bătrâni pe mânute, și care au și locușoarele lor ,de ani de zile unde presteaza pentru diverse..,tot o mocangeala…dar mai evoluată…

Sunt acele amețite neprihanite care pentru că nu da nimeni nici macar o basina pe ele,( ca n-ai cum frate, n-ai cum), și ca vedete sunt oricum,obosite și ofilite, si-au ,gasit un nou job si un mod de a trai…adica ‘( intre voiajul pt Hermesut sau un Rolexut),……DISCURSIRILE MOTIVATIONALE’…,

no fucking shit!

(…) Pfff…si desi ele sunt toate cu pungi la ochi pana la glezne,si daca suferi cu inima nu e bine sa te intersectezi cu ele, că poți face un stop cardiac…nu-i nimic, puterea sufletului și dezbracarea de ipocrizia de a îți pasa de aspectul tau extren, pălește in fata faptului că ea asa ,se simte superba…cu kg de pungi sub ochi,pe care nici de-a dracu nu le da jos de sub ochi…,pentru ca ea este o femeie frumoasa si mai mult…una implinita intru pungile ei bashite care mie imi provoaca voma???..,dar fraierului Hermes si Cartier…

Vedeti, eu nu ma pot uita la un stalp si sa il consider’linistea mea’,sau la un tomberon, considerandu-l ‘prietenul meu cel mai bun…’

Mie îmi lipseste finetea si subtilitatea grotescului ,in mod total…

Eu ma pieptăm, ma epilez,ma fardez…imi cumpar singura Hermes si Rolex si sunt o falsa fericita in mintea cretinei,…,în ochii neprihaniteor ăstora,care mai prin tinereturi au avut, cam toate km dat peste cap,iar acum sunt ‘formatoare de opinia kilului meu, femei de succes ,si tin cuvantari motivationale ,la cai verzi pe pereti!!

Sunt de fapt niste obosite depresive, sunt de fapt niste nefericite profunde, langa care nici un barbat nu a rezistat,dar cica va invata pe voi cum sa ii cuceresti pe barbati…

sau cum sa te obisnuieste ,ca viata e superba ,cand tropaie hormonii in tine,asa singurica,band ceiut si jucand tabinet!

Asa un mare kkt ,n-am mai auzit de mult…si femeia insista,face cica si haine( niste tricouri albe scrise si niste halate obosite pe post de rochii),vorbeste si merge pe strada nemachiata( eu am intalnit-o intr-un Nic si am fugit la propriu de frica cand am vazit-o…era ca un zombie…,si se vede de la o posta ca oamenilor nu le poti da aceste experiente motivationale,cand tu nu ai vreo motivatie importanta pe lumea asta…stai cu mama…barbatii toti te parasesc,

din cand in cand mai pleci asa putin prin Cannes ,si te intorci tot trista ,dar cu un Hermes la brat nou,sau macar un Rolex,dar altfel bati campii despre discursurile motivationale….chestia e simpla…barbatii te-au parasit ca ai clar o problema,esti boring,nu ai nici in pic de haz sau credibilitate, nu ai carisma, esti invitata peste tot ,doar pentru ca ții legătura cu toate fufele de pe la reviste,la fel de urate si frustrate ca si tine,si apari fardată,( slava Domnnului) pe orice revista noua apare,logig fotosopata),fara sa mai reprezinti de mult nimic!( ca deh…de-aia esti prietena cu uratele ,la fel de anxiolitice ca si tine)

Mai bine ti-ai scoate pungile de la ochi, ai lasa vrajeala asta de sectanta care e fix bullshit,si ne-ai povesti despre cum iti iei Hermesuri si Rolexuri si masini scumpe ‘asa neprihanita’ ,ca bani nu mai castigi demult din tv..flescaita toata cum esti! Asta poate chiar ar putea fi primul tau discurs motivational pe bune…dupa care…GET LOST BITCH!?”, a scris Oana pe Facebook. Prietenii virtuali ai acesteia și-au dat seama imediat despre cine e vorba. „Nu ne mai fierbe, e vorba de Anmdreea Raicu, nu? „, „Nu pot să cred, Andreea Raicu???”, „Nu-mi place că spui asta de Andreea Raicu”, sunt câteva dintre comentariile lor.