Oana Zăvoranu nu mai tace. Ce spune despre vedetele care se machiază în exces

Oana Zăvoranu nu mai tace. Vedeta a scris din nou un mesaj dur pe contul de socializare, în care face referire la vedetele care se machiază în exces și la cele care promovează anumite produse.

Oana Zăvoranu s-a dezlănțuit din nou în mediul virtual. Mesajul ei a stârnit reacții neașteptate în rândul internauților. În timp ce unii o susțin, alții o critică dur.

„Put a vrăjeală d’aia ieftină… sunt astea de va invadează pagina de insta şi facebook cu mâncare moartă, reclame la pantofi de carton, sau orice fel de reclamă ieftină… azi la un foen… mâine la o şuviţa de păr, poimâine la un frizer sau pedichiuristă… răspoimâine la un spa de detox MY ASS din nou… moca, logic… nelipsite la orice eveniment cu miloagă şi hainele designerului la pungă, cu boturile roşii exact cum e curu’ de la maimuţe, gletuite non stop… veşnic cu foamea în gât, obligatoriu care „workaut la greu”, cu ‘trainer’ la pachet musai ??? care ‘traiesc sănătos şi sunt veşnic ‘fericite’, deşi ele o ard doar pe Xanax… care ‘călătoresc‘ ele unele… aşa… că le place mult călătoria şi au bani ‘mulţi’ pentru travel, care fac reclamă la apa micelara de 15 Ron… sau la borcanele dubioase, care îşi ţuguie sau nu chelteu’ de buze care nu prea îl mai pot închide din cauza de cât e de umflat sau dinţii de cal aferenţi, care unele, cică mai cântă sau nu… care au talente ascunse şi pe boxe şi sub mese… cele mai false şi proaste actriţe EVER… şi mai ales, corecte, cinstite… misterioase unele, MY ASS ??? Şi nu haleşti nimic din ce zic, decât dacă eşti dobitoacă ca ele… ce naiba e greu ?… am 10 bucăţi din start…ia să văd încercările voastre?” a scris aceasta pe Facebook. Oana Zăvoranu a declarat la sfârșitul anului trecut că a rămas însărcinată de patru ori.

