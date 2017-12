Oana Zăvoranu i-a răspuns dur lui Mihai Bendeac. “Un drogangiu și un măscărici ”

Oana Zăvoranu i-a răspuns dur lui Mihai Bendeac pe contul de socializare, după ce actorul a publicat o filmare pe contul personal de Facebook în care a criticat donaţia de haine organizată de Oana .

„Pentru mâine: Locaţia va fi undeva în zona Dorobanţi. Fac apel: să fim civilizaţi! Să nu blocăm traficul, să nu se creeze ambuscade. Mulţumesc! (..) Măi, oameni buni, eu am foarte multe lucruri de dat. O să anunţ mâine exact locul, în care vreau să vină toţi cei care vor să primească ce am de dat. Va fi şi Jandarmeria acolo, să păstrăm o ordine, Haideţi să nu ne comportăm ca nişte animale. O să facem în felul următor. Eu, care am atât de multe lucuri de dat, o să fac nişte bileţele. Fiecare o să primească un număr. Intraţi pe rând, nu ca animalele. Cum vă e norocul. De exemplu…tu ai numărul 18 şi tu vii şi eu îţi dau m***e. Ai nr 64, îţi dau voie să mă pupi în c*r”, a comentat el.

Oana Zăvoranu a răbufnit pe contul de socializare

Oana a avut o reacție șocantă și i-a dat replica lui Mihai Bendeac. Revoltată că lumea o judecă pentru gestul ei, vedeta nu s-a mai abținut.

„Deşi extrem de obosită, mereu am putere şi nu las nimic ‘neplătit’! Mai ales CIURUCURILOR!

Mulţumesc celor care mă iubesc şi mi-am testat, dacă mai era nevoie gradul de celebritate., e imens şi sunt mândră de asta! Aşa că, cine mă iubeşte, mulţumesc, cine nu, n-am să vă dau ‘m**e ‘, cum a făcut ‘idolul’ vostru Bendeac, că am cei şapte ani de acasă, nu sunt ordinară şi nu trag pe nas. Sunt însă şi ‘circăreasă, şi retardată, şi penibilă şi diabolică şi ce vreţi voi, cei frustraţi, care nu veţi face în 10 vieţi ce am făcut eu în una singură! Sunt tot ce vreţi voi! Şi pentru că am dat un cimitir ca să fac O CLINICĂ MEDICALĂ SĂ AJUT OAMENII, tot o circăreasă jegoasă sunt, ştiu! Şi probabil şi dacă vă dau Mercedesuri şi Jeepuri, tot o jigodie sunt. Doar că nu mă mai atinge ordinăria, am SCUT ÎN LOC DE PIELE, mai nou, fabricat acolo unde trebuie. Postarea este strict pentru MĂSCĂRICI GEN Bendeac, Banciu, Gâdea, şi alte râsuri de drogangii retarzi sau sectanţi (cazul Gâdea, că el e pocăit de ziua nu ştiu care şi are şi buziţele la el, de e Loredana invidioasă pe el), drogangii măscărici bisexuali, (cazul Bendeac), şi cazul retarzi, (Răducu Banciu, că de-aia şi vorbeşte dragul de el, aşa, în reluare, precum gândeşte)! Dar să revenim la măscăriciul care a mai fost dat afară cu scandal şi procese din trustul Antena Group, şi după aia se pupă cu ei pe bot, (că era cam fomiţă la el, doar cu youtubăreala), şi care vă dă multă ***e, (cică e scenetă, gen act artistic, parodie, satiră, nu ştim noi d-astea, că suntem mai proşti aşa), şi vă invită pe toţi mocangiii să îl pupaţi în c**!

Şi cei care aţi venit ieri la mine, şi vouă ‘publicului şi admiratorilor lui’, bravo, iubiţi-l, urmăriţi-l şi aplaudaţi-l! Că aşa îşi manifestă ‘un artist adevărat’, dragostea faţă de fanii şi publicul lui, că vorba aceea, şi Stela şi Arşinel si Marin Moraru, şi Cristina Stamate şi Toma Caragiu si Radu Beligan şi Dem Rădulescu, Puiu Călinescu şi Jean Constantin ( comedianţi) şi alte adevărate talente, tot aşa vă dădeau M**E ŞI VĂ INVITAU SĂ ÎI PUPAŢI , după ce stăteaţi la coadă.Îmi vine la propriu să vomit. Aşa ordinară!”, a scris Oana pe Instagram.

Oana Zăvoranu a reacționat după ce unele dintre lucrurile pe care ea le-a donat au ajuns rapid de vânzare pe un site specializat de pe internet.

