Oana Zăvoranu și-a schimbat din nou culoarea părului. Vedeta a postat pe contul de socializare o imagine, în care apare cu spatele, în care le arată fanilor ce nuanță a ales pentru un look spectaculos.

Oana Zăvoranu a ales o nuanță de cupru, iar schimbarea pare să fii fost atât de radicală, încât nici măcar ea nu s-a recunoscut, după cum spune vedeta pe contul de socializare.

„Părul meu… N-am realizat că eram eu. Voi ce credeți?” a scris Oana Zăvoranu, alături de poza distribuită pe Instagram. La începutul acestui an, Oana Zăvoranu a declarat că își dorește un copil. Întrebată de ce nu apelează la adopție, Oana Zăvoranu a declarat recent într-o emisiune difuzată de Antena 1: “De ce vorbim de adopţie? Care e adopţia? Este ovulul meu! De ce îmi spun mie oamenii că nu am voie să fac un copil pe această cale? Eu am să fac un contract cu individa. Să depăşim durerile facerii, totuşi. Îmi iau nişte obligaţi faţă de mama purtătoare şi faţă de copilul meu. Sunt capabilă să-i ofer afecţiune, pentru că eu sunt un om foarte sensibil”.

