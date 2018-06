(P) Incredibil, dar adevarat! Oana Kamara, nominalizata la premiile internationale ca model la Best Studios!

Fosta sotie a lui Kamara a fost nominalizata astazi la unul dintre cele mai ravnite trofee din industria de videochat la festivalul international de videochat AW Summit.

Mai stalucitoare ca niciodata, imbracata intr-o eleganta rochie aurie care se mula perfect pe silueta sa, Oana a stralucit pe scena festivalului international si a inchis gura tuturor invidiosilor.

Se pare ca zvonurile anterioare conform carora fosta sotie a lui Kamara a plecat acasa si cu 10.000 de dolari in mana ca model la Best Studios sunt adevarate. Ne intrebam cam cat castiga din videochat vedeta acum, dat fiind ca a fost nominalizata intre cele mai de succes modele din industrie.

Intrebata de reporterii nostri despre aceasta nominalizare, Oana Kamara a declarat “ Sunt mandra ca fac parte din echipa celui mai profesionist studio din lume si multumesc echipei Best Studios pentru suportul acordat. Nu are de ce sa-mi fie rusine ca sunt model de videochat. Am ales Best Studios pentru ca ei promoveaza un altfel de videochat, elegant imbracat, rafinat, stilat. Eu activez in categoria non adult, care imi permite sa stabilesc limitele in care ma expun. Si nu ma expun mai tare decat alte femei pe instagram sau alte conturi de socializare, asa ca nu inteleg de ce m-ar judeca cineva mai mult decat pe ele.”

Oana a dovedit ca a avut inteligenta sa aleaga studioul potrivit si, sub indrumarea profesionistilor de la Best, a ajuns unul dintre cele mai bune modele intr-un timp record, la mai putin de un an de la angajare. Nu degeaba motto-ul studioului este “be the BEST or be the rest”. Fosta sotie a lui Kamara doveste ca e the best si reuseste sa obtina tot ce isi doreste, fara sa se lase impiedicata de judecatile si prejudecatile celor din jur.

Conform surselor noastre, Best Studios este unul dintre cele mai premiate studiouri de videochat din lume, inclusiv la aceasta gala obtinand premiul pentru Most Professional Studio, demonstrand inca odata ca o echipa cu adevarat profesionista creaza campioane.

In ultimii ani job-ul de model videochat este o optiune cat mai atractiva pentru femeile care isi doresc o schimbare radicala a stilului de viata , castigurile de mii de dolari obtinute inca din prima luna, programul flexibil sau facilitatile oferite gratuit sunt unele dintre punctele forte ale acestei industrii .

