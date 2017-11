Paul Surugiu-Fuego – „Nu mai vreau să împodobesc bradul!”

Paul Surugiu este artistul iubit care reușește, de doruă ori pe an, să facă turnee naționale cu casa închisă, fiind apreciat de un segment mare din populația României pentru sinceritatea, altruismul și generozitatea de care dă mereu dovadă. Firește că marele său succes, pe care-l știe toată lumea, în afara multor alte piese, este arhicunoscuta piesă cu bradul. Devenită cumva folclor urban, melodia a căpătat în ani o popularitate greu de egalat în această perioadă, având milioane de vizulalizări pe Youtube, numeroși fani, dar și hateri, precum și un clip special, filmat acum 16 ani, de Fuego, împreună cu Irina Loghin și Gheorghe Turda.

Și cum Paul Surugiu vine și anul acesta peste tot în România, de pe 4 pe 25 decembrie, cu spectacolul „SCRISOARE DE DECEMBRIE”, a cărui partener media este și Libertatea, se va auzi din nou celebrul cântec, desi se pare că artistul ar vrea să renunțe la melodie. După ce a pregătit un playlist special pentru publicul său, Fuego nu are încotro și trebuie să adauge și “Împodobește, mama, bradul” printre momentele spectacolului său, altfel oamenii vor spune că au venit degeaba. Iată ce mărturisește artistul pentru Libertatea.

“Iubesc să cânt orice îmi cere publicul, din repertoriul meu, dar parcă n-aș mai vrea să împodobesc bradul și anul acesta! Să nu mă înțelegeți greșit – eu țin la piesă, dar am cântat-o de prea multe ori și am impresia că plictisesc, mai ales că eu am 10 albume de Crăciun, cu melodii mult mai ample, mai frumoase și mai complexe. Mă bucur oricum să știu că o piesă de-a mea a stârnit în ani atâtea reacții, indiferent cum au fost ele. Despre hateri, n-am ce să zic, fiecare e liber să facă ce vrea! Cert e că mesajul piesei e simplu, ușor, e despre cei care ne-au dat viață, părinții noștri, fiind scris acum 16 ani, purtând denumirea „Seara de Crăciun”! Oricum ar fi, într-o variantă specială anul acesta, am pregătit admiratorilor o surpriză cu acest cântec!”(Paul Surugiu)

Paul Surugiu Fuego pleacă în turneul “SCRISOARE DE DECEMBRIE”, o feerie a iernii, o încântare a simțurilor, cu emoție și muzică de calitate, ajungând pe 4 DECEMBRIE – BRAȘOV, 5 DECEMBRIE – BÂRLAD, 6 DECEMBRIE – PIATRA NEAMȚ, 7 DECEMBRIE – BOTOȘANI, 8 DECEMBRIE – HUȘI, 9 DECEMBRIE – BACĂU, 10 DECEMBRIE – IAȘI, 11 DECEMBRIE – ADJUD, 12 DECEMBRIE – FOCȘANI, 13 DECEMBRIE – GALAȚI, 14 DECEMBRIE – TULCEA, 15 DECEMBRIE – CONSTANȚA, 16 DECEMBRIE – BUZĂU, 18 DECEMBRIE – CRAIOVA, 19 DECEMBRIE – TIMIȘOARA, 20 DECEMBRIE – CAREI, 20 DECEMBRIE – SATU MARE, 21 DECEMBRIE – DEJ, 21 DECEMBRIE – CLUJ, 22 DECEMBRIE – MARGHITA, 22 DECEMBRIE – ORADEA, 23 DECEMBRIE – ALBA IULIA, 23 DECEMBRIE – DEVA, 24 DECEMBRIE – TÂRGOVIȘTE, 24 DECEMBRIE – PLOIEȘTI, 25 DECEMBRIE – BUCUREȘTI, TEATRUL NAȚIONAL „ION LUCA CARAGIALE”, ORA 17.00 si ORA 20.00.

