Paula Chirilă, primele declarații despre divorț. Fosta prezentatoare de la Mireasă pentru fiul meu! vorit despre unul dintre cele mai grele momente din viața ei. Vedeta și Marius Aciu au pus punct relației, în urma unei discuții serioase.

Deși nu mai sunt soț și soție, Paula Chirilă își va petrece Crăciunul alături de Marius Aciu și fiica sa, Carla. Aceasta a declarat la Antena Stars că și-ar dori acest lucru.

Paula Chirilă a anunțat că este o femeie singură

„E adevărat. Până la urmă tot trebuia să se afle. E adevărat. Drumurile noastre s-au despărțit. Am luat-o pe căi diferite, încercăm să ne găsim fiecare. Da, am divorțat. Ne pare rău. Am purtat o discuție firească și am ajuns la decizia asta comună. E o decizie bună pentru amândoi. Am ținut cumva ascuns, nu știu cum s-a aflat, bănuiesc că au intuit. Da, sunt o femeie liberă de vreo lună și ceva. Nu sunt genul care să sune oamenii. Mereu am fost destul de discretă. Până la urmă tot se afla. Mă simt foarte confuză, încerc să trec și să mă afund în muncă în perioada asta și încerc să nu mă gândesc la nimic. Nu mai încerc sa îmi fac planuri de viitori, că nu sunt sigură nici de ziua de mâine. Cred că am învățat niște lecții foarte importante de viață și dacă va fi cazul, le voi aplica într-o altă relație. Marius e o persoană minunată, am avut o căsnicie frumoasă, de 12 ani, avem un copil frumos împreună pe care încercăm să-l creștem echilibrat. Și încerc să trec cum pot peste perioada asta, mai ales că sunt și sărbătorile. Crăciunul sper să-l petrecem împreună. Suntem împreună pentru Carla. Ne vedem aproape zilnic. Încercăm să o facem să nu simtă ce se petrece între noi, ne sfătuim în privința ei. Suntem prinși, să zic așa”, a declarat Paula Chirilă pentru Antena Stars.

