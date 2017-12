Pepe, ședință foto alături de familia lui. A păstrat tradiția de Crăciun

Pepe, ședință foto alături de familia lui, de Crăciun. Artistul a ținut ca și anul acesta să păstreze tradiția și să surprindă momente unice alături de fetele lui.

Artistul a postat pe contul de socializare, imagini realizate lângă bradul de Crăciun, alături de Raluca și fetele lor.

Pepe este un soț și un tată fericit

„Bineînțeles că am păstrat tradiția și în acest an și am făcut o galerie foto de #Craciun”, a scris Pepe pe contul de socializare. Lângă brad, toţi sunt cu zâmbetul pe buze, dovada clară că formează o familie fericită.

Pepe și Raluca formează un cuplu solid, dar și discret. Au împreună două fetițe superbe și o căsnicie frumoasă. Se pare că interpretul nu exclude posibilitatea de a avea al treilea copil…”dacă vrea soția”.

