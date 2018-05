Phelipe pune în versuri povestea lui de viață și lanseză “Ai mei spuneau”

“La 18 ani, când am plecat de acasă, părinții mei mi-au spus: fii tare, fii bun și luptă pentru visul tău ! Au fost câtiva ani foarte grei. Am dormit in studio si de abia imi ajungeau banii pentru mancare. Ai mei nu au avut posibilitatea de a ma ajuta, dar m-au imbarbatat si mi-au dat curaj sa merg mai departe. Nu am uitat vorbele lor niciodata si in momentele in care am fost la pamant, sfaturile lor m-au ajutat.

Scenariul videoclipului, expune adevarul din viata mea. Lupta mea cu viata, lupta pentru visul meu. Am fost de multe ori la pamant si m-am ridicat. Voi “lupta” in continuare pana cand imi voi indeplini visul. “, spune Phelipe.

Pentru filmarile videoclipului la piesa “Ai mei spuneau”, artistul s-a antrenat intens timp de 2 luni si a invatat miscari de box. Videoclipul a fost regizat si produs chiar de Phelipe, in colaborare cu Alex Truta. “La fel ca si la ultimele videoclipuri, si de aceasta data m-am ocupat singur de toata productia video si audio. Mi-am cumparat aparatura si de acum inainte, imi voi regiza singur toate videoclipurile”. spune Phelipe. Phelipe a dat lovitura ca producator muzical cu piesa “Chiar daca ai plecat”. (Dj Rynno & Sylvia feat. Phelipe), dar si cu piesa “Domino”, pe care a compus-o pentru Carmen Simionescu. “Domino” a adunat peste 20 000 000 de vizualizari pe Youtube.

De-a lungul timpului, Phelipe a avut colaborari cu artisti importanti din industria muzicala romaneasca precum: Alb Negru, Dj Rynno & Sylvia, Loredana Groza, Dj Emil Lassaria, Nick Kamarera, Matteo, Connect-R.

