Povestea cutremurătoare de viață a lui Cătălin Moroșanu. Luptătorul a vorbit în cadrul emisiunii de la Antena 1, despre lucruri mai puțin știute despre familia lui. Acesta a declarat că își mai dorește un copil.

Cătălin Moroșanu a vorbit despre copilărie și despre cele mai importante femei din viața lui. Soția lui este medic stomatolog și îi este alături de 16 ani.

“Eu am trăit în pădure. Am salvat și un copil de la înec când aveam 14 ani. Mi-am amintit de copilărie, de pădure, și mi-a venit chestia asta în cap. Citeam pentru capacitate, a început să plângă (copilul). M-am dus în apă și l-am prins de mânuță. Avea ochii deschiși și mult mâlc printre dinți și așa…și i-am făcut respirație gură la gură. Te ții de nas și bagi respirație. Copilăria pe care am avut-o la cămin m-a călit. Am luat nota 9 la bac. Am terminat Facultatea de Drept. Am început să mă bat din ce în ce mai tare și să merg în Japonia, Tokyo. Mă băteam cu celebrități în afară, iar eu am crescut în pădure, mergeam cu vaca pe câmp. Eu și soția mea suntem împreună de 16 ani. Ne cunoaștem de la vârsta de 17 ani. Stăteam la cămin și împărțeam o conservă cu ton. Chiar sunt norocos că am găsit o pe sooția mea. Mi-a dăruit o fetișă, o cheamă Natalis. Știa care e plata, lipsa de acasă. Multe sacrificii, dar am mers mai departe. Am făcut un copil, o să mai facem un copil. Ea e medic stomatolog. Deci tot timpul ne-am împins unul pe altul și așa reușim să fim o familie. respect femeile din două motive: din cauza mamei mele și a soției. Visul meu e să mi fac o academie, un templu al artelor marțiale. Să schimbăm sănătatea prin sport, să creștem. Anul ăsta mai am patru meciuri, mai lupt doi ani și apoi mă apuc de templu“, a povestit Cătălin Moroşanu pentru “Acces Direct”. Recent, Cătălin Moroșanu și fratele său au participat împreună la Asia Express.

Citește și