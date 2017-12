Povestea nespusă a lui Dan Sava, fostul membru Vacanța Mare, care a murit la doar 33 de ani, într-un accident de circulație. Soția acestuia a trăit cea mai mare dramă. Actorul a lăsat în urmă doi copii și o femeie care l-a iubit enorm.

Dan Sava, „Semaca” de la Vacanta Mare, a murit în urmă cu 18 ani, într-un accident lasand in urma doua fetite și o soție. Timp de doua luni femeia a refuzat sa mai vorbească, scrie pro2.ro. Din cauza vitezei mari și a alcoolemiei de 1,60 la mie, Sava a pierdut controlul autoturismului, Volkswagen Passat DJ 99 SMK si masina a intrat in coliziune cu un copac de pe marginea drumului, în apropierea statiunii Olimp. Nici acum nu are puterea sa se uite la spectacolele inregistrate ale sotului sau. „Doua luni dupa moartea lui Dan nu stiu daca am scos o suta de cuvinte adunate”, a spus Camelia Sava.

Mugur Muhăescu a susținut familia prietenului său, după moartea acestuia

„Tot timpul i-am zis ca poate face ce vrea, dar eu, la mine in oras, vreau sa ies cu capul sus. Avea, la un moment dat, o expresie pe care nu o sa o uit toata viata: nevasta, nu scriu carti cu ele…” isi aminteste Camelia Sava, scrie bzi.ro.

„Era un univers de viata, nu avea astampar nicio secunda. Cred ca dormea patru ore pe noapte”, marturiseste si Radu Pietreanu. „Era ca orice om… putin mai nebun decat media. Nu juca pe scena, nu era actor. El era el, nu juca vreun rol”, spune Mugur Mihaescu.

