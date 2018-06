Frumoasa prezentatoare parcurge chiar și câte 30 de km pe zi pe bicicletă și se declară mândră că se implică în menținerea unui aer mai curat în capitală.

„Nu am mai mers pe bicicletă de când eram mică. Am decis recent să cumpăr un model nou, foarte ușor de folosit, cu care să merg în oraș. Mi-a fost teamă la început de pericolele din trafic, dar am constatat că nu am de ce să îmi fac griji. Este foarte relaxant și foarte eficient să te deplasezi așa. Nu mai încarci traficul și nu mai poluezi aerul. Mă relaxează foarte tare, am timp să descopăr străzi neștiute, să admir copacii, clădirile, oamenii”, spune vedeta.

Cristina știe că mersul pe bicicletă este foarte bun și pentru siluetă. Doar 20 de minute pe zi petrecute pe bicicletă întăresc sistemul imunitar, iar metabolismul este accelerat.

Vedeta mărturisește că își dorește să trăiască într-o țară cu un aer cât mai curat, iar înlocuirea mașinii cu bicicleta vine ca urmare a preocupării sale pentru mediu.

„În Olanda, Danemarca sau Suedia este o normalitate ca oamenii să meargă pe bicicletă. Le-a fost și lor dificil, în anii 70, să renunțe la mașini, însă toate generațiile următoare s-au educat în acest sens. Cred că și noi putem face la fel, mai ales când vedem orașul paralizat de trafic. Ne menținem sănătoși, scăpăm de aglomerația infernală și protejăm și natura. Multe orașe din țară au amenajate piste pentru biciclete, unele sunt chiar foarte bune. Este adevărat că, uneori, mai sunt zone unde te trezești cu un stâlp, un pom sau o mașină parcată pe pistă și trebuie să le ocolești. Mi-ar plăcea foarte mult ca Bucureștiul să se ridice, cu adevărat, la standardele europene. Mai avem multe de învățat, însă cred că ne îndreptăm în acea direcție. Cum schimbarea vine din noi, eu am ales să folosesc bicicleta măcar cât anotimpul cald permite. Sper ca din ce în ce mai mulți oameni să procedeze la fel!”, adaugă vedeta.

Cristina Mihaela Dorobanțu, fostă finalistă a emisiunii-fenomen Bravo, ai stil, este una din cele mai influente vedete de televiziune în social media (peste 150.000 de followeri), realizează în prezent “Secrete între fete”, în cadrul emisiunii Teo Show, de la Kanal D, și lucrează alături de specialiști cu experiență pentru a învăța tainele televiziunii și a se perfecționa în acest domeniu pe care îl consideră viitorul ei profesional.

