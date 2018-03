Prietena bună a Israelei Vodovoz îi dezvăluie secretele.. Este vorba despre Daniela Florentina Ion, femeia care a știut întotdeauna suferința fostei balerine.



Se pare că Israela Vodovoz a suferit trei accidente vasculare cerebrale, dar refuza de fiecare dată să meargă la spital.

“Din păcate, Isabela aş vrea să îi spunem pentru pe ea aşa o chema numele de botez, Isabela. Ne-am cunoscut acum 10 ani şi de atunci am avut o relaţie foarte bună din punct de vedere al terapeutului pentru pacient. Ea avea 50% încredere în tratamentul medicamentos, dar 50% era în terapia alternativă. A fost un suflet deosebit. Nu a spus nimănui. Era un episod în care ea şi Liviu se despărţiseră. Avea şi afecţini renale,şi probleme circulatorii, nu prea ţinea regim alimentar. Eu am vorbit pe 1 martie cu ea şi mi s-a blocat telefonul şi mi s-au şters toate apelurile şi mesajele. Mi-a spus: Flori, nu mai pot să suport durerea, sunt distrusă de durere, eu care am fost tot timpul ca o lumânare, acum sunt neputincioasă, nu mai vreau să trăiesc. Mi-a spus că are glicemia 480. I-au cedat organele. I-a explodat inima şi celelalte. Ea mi-a spus: nu îmi fac insulină, am 480 glicemia, o să mă pun jos cu faţa în sus şi mă rog să mă ia Dumnezeu la el. Ea a mai avut trei accidente vasculare cerebrale pe care nu le-a spus nimănui. Le-a dus pe picioare. Îi era ruşine să o vadă oamenii la spital”, a spus Daniela Florentina Ion, prietena Israelei Vodovoz la Antena Stars.

“Eu m-am oferit să o duc şi să îi achit spitalizarea. Am fost cu ea la spital când a făcut accidentele vasculare cerebrale şi a făcut tratament medicamentos. A luat un tub plin de medicamente în urmă cu şase ani. Din cauza neînţelegerilor a făcut asta. Nu avea o relaţie foarte bună nici cu familia din Israel. Într-o viaţă anterioară Isabela a fost soţul lui Liviu şi Liviu a fost soţia Israelei. Ea l-a pus pe Liviu mai presus decât pe ea“, a mai spus Daniela Florentina Ion.

Israela a fost găsită moartă pe 9 martie, în locuinţa ei, după ce timp de câteva zile, nimeni nu mai ştia nimic de ea.

