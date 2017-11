Prietena cea mai bună a Biancăi Drăguşanu a încercat să o despartă de Victor Slav, Dezvăluirea a fost făcută chiar de vedetă, în cadrul emisiunii pe care o prezintă la Kanal D.

Totul s-a întâmplat în urmă cu cinci abni, iar Bianca nu a dezvăluit identitatea persoanei care a vrut să o îndepărteze de bărbatul iubit.

Prietena cea mai bună a Biancăi Drăguşanu a vrut să îi distrugă relația cu Victor

„Pe vremea aia aveam o prietenă bună pe care, Slavă Cerului, nu o mai am, atât de bună prietenă îmi era. Și ea băga fitile. Îmi spunea în permanenţă că sunt doar o aventură pentru Victor, că între noi nu o să fie nimic serios”, a declarat Bianca la Kanal D. „Noi n-am ascultat de alţii şi uită-ne! 5 ani şi un copil. Uneori e bine să asculţi de tine, să n-ai nevoie de părerie altora! a mai spus Bianca Drăguşanu.

Vedeta recunoaște că la început, Victor o ignora. „Acum 5 ani am complotat cu Universul să mă întâlnesc cu bărbatul vieţii mele, Victor, pe care îl ştiam de la tv. Mie îmi plăcea de el, dar când am început să descopăr cât de inteligent este, cât de frumos se poartă şi vorbeşte, am leşinat dupa el. El vedea asta, dar îmi dădea cu flit.” a mai dezvăluit Bianca Drăguşanu.