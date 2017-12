Prietenul lui Florin Salam aruncă bomba despre fuga Roxanei Dobre. Este vorba despre Eugen Drăgoi, care a făcut dezvăluiri șocante despre relaţia celor doi.

Veste bombă în lumea showbiz-ului din România. Roxana Dobre, partenera de viață a lui Florin Salam, a fugit de acasă. Ea s-a dus la fostul iubit, care este însurat, și nu a plecat cu mâna goală: i-a luat jumătate de milion de euro lui Florin Salam.

Fuga Roxanei Dobre a șocat pe toată lumea

În emisiunea “Agenţia VIP”, Eugen Drăgoi a spus tot adevărul despre plecarea Roxanei Dobre. “Eu lângă Florin Salam am stat foarte mulţi ani şi am fost alături de el şi la necaz. Roxana este foarte frumoasă şi a avut o aventură cu acest bărbat pe nume Florin. Dar ea are un simţ al banului foarte bun şi amândoi bărbaţii sunt victimele Roxanei”, a spus acesta în emisiune.

“Ea este la Praga acum. Nu ştie nimic de capul ei, iar Florin Salam doarme pe el. Ea este plecată de acasă de acum o săptămână şi a făcut asta pentru că nu-l mai suporta pe Florin Salam”, a continuat Eugen Drăgoi în emisiunea de pe Antena Stars.

