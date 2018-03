Prima declarație a lui Marcel Toader după ce s-a spus că a fost evacuat din apartament. Afaceristul spune că totul a fost o invenție, pentru ca locuința lui să fie scoasă la licitație. În realitate, lucrurile stau altfel.

Marcel Toader a povestit pentru Antena Stars despre situaţia cu apartamentul său. Afaceristul a ținut să precizeze că în curând, se va muta din apartamentul care i-a creat atâtea probleme.

“Eu sunt acasă, vreau să fac ceva de mâncare, nu am fost evacuat, a fost doar intenţia asociaţiei de proprietari de aici să o scoată la licitaţie, între timp mi-a fost acceptată insolvenţa de o instanţă a Tribunalului Bucureşti şi acum suntem în procedură legală de insolvenţă. Pe 11 ianuarie trebuia scos la licitaţie, dar pe 8 ianuarie mi-a fost acceptată insolvenţa. E vorba de insolvenţa fostei firme care a deţinut acel proiect aqua park. Am mai cerut intrarea în insolvenţă, pentru că şi statul are să-mi dea nişte bani. Nu mai există riscul să fie scos la licitaţie. Nu se poate vinde acum apartamentul. Mama m-a sfătuit să-l vând, dar, de fapt, să mă mut, ceea ce voi face în decursul anului ăstuia. Mă voi muta din apartamentul acela, există o limită”, a declarat Marcel Toader pentru Antena Stars.

