“Este foarte minunată. Nu mai ai aşa de mult timp pentru tine, dar e minunată. O doare burtica săraca şi trebuie să o liniştesc atunci cân o doare. Mami o iubeşte foarte mult, am grijă de ea. Este născută în luna mai, luna florilor şi am zis că ar fi foarte frumos să îi punem nume de floare, Iris. Ionuţ în primul rând, se implică şi mama şi tata. Este un tătic devotat. Momentan am zis că ne rezumăm la un copil, mai încolo nu ştiu, acum asta e părerea mea”, a spus Oana la Antena Stars.

“Mă simt ca un tată normal, nu ne-am născut învăţaţi, dar uşor uşor învăţăm cum să schimbăm scutece. Mă ocup şi de partea aceasta. Pregătesc laptele, mai pun un biberon la sterilizat. Atâta timp cât sunt acasă avem mare noroc că doarme noaptea foarte bine, doarme 5-6 chiar 7 ore legate, trebuie să o trezim noi să mănânce. A luat în greutate normal. Vrem ceva în familie, mai restrâns (n.r. botez)”, a spus Ionuţ Pitbull Atodiresei, care a devenit tată la începutul lunii mai.

