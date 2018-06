Day No.3 – Chitările de sub pat! My pride and joy ? Si da, stiu ca pluralul corect este «chitare», but I just don’t care… Eu am chitari, si de fiecare data cand ma intind pe covor dupa una din ele, mi se umple sufletul de o bucurie aproape copilareasca, ca si cum ar fi pentru prima oara cand deschid case.ul. Asta inseamna pentru mine succesul, and I’ll drink to that!Pe tine ce te face sa te simti la fel? Show me, chiar aici pe Instagram, cu hashtag #7ziledesucces. #CiucPremium”, a scris Adi Despot pe pagina lui de Instagram.

“Nu vreau să cred că ai plecat de la «Vocea României»…”, “E enervant pluralul «chitare», cât o fi el de corect. Că și coarde în loc de corzi. Noi avem chitări cu corzi. Hai să facem un grup și să cerem modificarea termenilor. Mă bag.”, “#dreams (n.r.: visuri) sunt comentariile lăsate de fani.

Loredana și Adi Despot pleacă de la Vocea României, cei doi fiind înlocuiți de alți doi artiști. Dacă în locul Loredanei va fi luat de Irina Rimes, numele celui care vine în locul lui Adi Despot, rămâne încă un mister.

