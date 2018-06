“A fost profund, uman ceea ce s-a întâmplat. Mi-am propus să trag un semnal de alarmă pentru că uneori e bine să faci lucrurile tăind în carne vie. I-am spus că pe o tavă există obiecte de uz feminin, perle, ruj, oglindă și a ales șervețelele demanchiante și a început în fața tuturor să își dea machiajul jos și am făcut același lucru, deși nu făceam asta în fața camerelor. Am întrebat-o de ce a făcut alegerea asta și mi-a spus că e timpul să dăm masca jos. Era o tensiune și o emoție, dar trăită cu generozitate, iar mesajul ei a fost cu demnitate, că trebuie să mergem înainte.”, a spus Andreea Marin, la “Răi Da’ Buni”.

Andreea Marin a vorbit și despre problemele pe care le-a avut în urmă cu ceva timp. “Depresia nu trece de la sine, se adâncește. În cazul meu a fost cazul de o depresie post-natală, dar nu am recunoscut că am asta, dar am început să mă gândesc la asta atunci când Mădălina Manole și-a văzut sfârșitul. Am vrut să-mi văd fiica mireasă. Eu nu m-am recunoscut în povestea asta, a fost nevoie de întâmplarea altcuiva. De aceea e foarte important semnalul de alarmă tras de mine cu povestea ei. Nu trebuie să mergi la medic atunci când te doare ceva. E important să îți verifici starea de sănătate mereu, ce exemplu le dăm copiilor noștri? Am avut parte de oameni buni în jurul meu. Uneori e mai greu să discuți cu cineva din familie și atunci un terapeut te ascultă cu deschidere.“, a mai spus Andreea Marin, la “Răi Da’ Buni”.

