“O felicit pe Silvia! Ii doresc multa fericire si liniste sufleteasca. Sper sa foloseasca banii castigati in scopuri onorabile. Sunt dezamagita si obosita. Am muncit foarte mult si ma asteptam la alt rezultat. Ma bucur insa cand vad cati romani ma sustin. Am primit zeci de mii de mesaje de la oameni care ma incurajeaza si imi spun ca am fost foarte buna, ca am avut o evolutie laudabila. Tocmai pentru ei voi continua sa fac foarte multe lucruri frumoase in domeniul acesta. “Bravo, ai stil!”, a fost doar inceputul”, a declarat Iuliana pentru Wowbiz.ro.

Silvia este câștigătoarea „Bravo, ai stil! All Stars”, a marelui premiu de 100.000 de lei și a titlului de Cea mai stilată femeie din România.

Citește și

VIDEO EXCLUSIV/Olga Bălan are un nou iubit. S-a cuplat cu un fotograf român pentru care e dispusă să părăsească Italia