Reacția lui Marcel Toader după ce mama lui a fost dusă de urgență la spital. Afaceristul a postat pe contul de socializare un mesaj, în care le dă prietenilor virtuali un sfat.

Marcel Toader a postat un mesaj despre demnitate. Fostul soț al Gabrielei Cristea se află în plin proces de divorț cu Maria Constantin. Zilele trecute, mama acestuia s-a simțit rau, așa că afaceristul a dus-o de urgență la spital. Se pare că scandalul în care este implicat fiul ei nu i-a picat bine deloc.

Reacția lui Marcel Toader pe contul de Facebook

„Ceea ce trebuie să pună în mişcare acţiunile noastre este demnitatea umană,, dar şi demnitatea fiecăruia dintre noi. Ne-o pierdem dacă tolerăm intolerabilul. Nu plecați capul niciodată„, a scris Marcel Toader pe contul său de socializare.

Zilele trecute, Marcel Toader a găsit obiecte care par a fi cele utilizate pentru a face farmece: fire de păr, fire de păr blonde, fulgi de porumbel, miere şi tămâie „Canapeaua am cumpărat-o în 2014. Căutam un act și am descoperit lucrurile astea. Cred că de două luni jumătate trăiesc într-un coșmar fantastic. Cred că ceva m-a lovit peste ochi. Cred că în acești patru ani am făcut tot ce se putea face în familia asta. Eu nu înțeleg de ce toate lucrurile astea. Fosta mea soacră se ocupă cu așa ceva (n.r. farmece)”, a spus Marcel Toader în emisiunea „Xtra Night Show”.

