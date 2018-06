Bianca Drăgușanu a povestit la Kanal D, despre cum a primit mama ei vestea despărțirii. Se pare că doamna Madi a început să plângă, iar apoi a acceptat decizia celor doi, considerând că este hotărârea lor și așa e cel mai bine.

”Ne-am dat seama de foarte mult timp că lucrurile nu mai merg între noi. Am încercat amândoi să ne dăm șanse și ne-am dorit să ne fie bine. Familia rămâne, dar fiecare poate să meargă acum liniștit pe drumul lui. Prin luna decembrie am avut o discuție despre o probabilă separare. Fiecare zi o privesc ca pe un nou început. Eu atrag energiile bune. Nu, nu am stat separat. Deocamdată acum se află în schimbări, în mutări. Eu i-am spus că este casa noastră și poate să locuiască acolo cât dorește. Este apartamentul meu, dar am făcut anumite lucruri împreună. Noi suntem foarte buni prieteni”, a declarat Bianca Drăgușanu într-o emisiune TV.

Miercuri seara, Victor Slav a făcut primele declarații după despărțirea de Bianca Drăgușanu. Acesta a ținut să precizeze că el și Bianca vor rămâne prieteni buni. Recent, Tristan Tate a postat pe contul de socializare un selfie în care apare alături de fosta iubită a lui Victor Slav, asta fiind dovada clară că cei doi nu mai au de gând să își ascundă relația.

