Emil Rengle este cunoscut drept „coregraful vedetelor”, fiind și coregraful principal de la Vocea României.

Anul acesta, Emil Rengle a decis să își încerce norocul la Românii au talent. La prima lui apariție, Emil Rengle a impresionat dansând pe tocuri. Vineri, 1 iunie, Emil Rengle a câștigat Premiul pentru Originalitate în finala Românii au talent. Ulterior, Pavel Bartoș și Smiley au anunțat că tot Emil Rengle este și câștigătorul Românii au talent 2018.

„Am fost un telespectator destul de fidel al acestui show. Personal consider că emoţia şi calitatea transmise s-au dilualt de la o ediţie la alta. Dar asta este altă discuţie. Mi-a plăcut numărul lui Emil. Deşi a început un pic patetic, spre final a reuşit să mă emoţioneze. Azi am aflat însă de colaborarea lui cu ProTv. Ca telespectator, care a investit timp şi trăire în această emisiune, cer şi am dreptul să ştiu dacă a fost respectat regulamentul concursului. Şi asta pentru că, în acest moment, trăiesc cu impresia, şi nu cred că sunt singura, că nu e ok ca un om din culisele ProTV să aibă dreptul să participe la această competiţie“, a fost unul dintre mesaje, potrivit adevărul.ro.

„De obicei când sunt premii în bani există şi nişte reguli ca să nu ajungem la conflict de interese şi ilegalităţi, gen nu au voie sa participe rude de gradul I şi nici angajaţii. Desigur, nu ii contest talentul dar nu e o victorie corectă“, a scris o altă persoană. „Nu calitatea actului artistic e subiectul aici, nici măcar rezultatul votului. Întrebarea e, avea sau nu dreptul să participe?“, a fost un alt mesaj.

„Nu cunosc regulamentul acestui concurs, dar consider că are o hibă importantă la condiţiile de înscriere. Români talentaţi cu profesii specifice sunt foarte mulţi, dar în această emisiune normal trebuie promovaţi autodidacţii, nu talentele deja consacrate, profesioniştii“, e de părere un internaut. „Îmi e foarte greu să cred că suntem o majoritate atât de slabă, noi, tineretul româniei, azi, în an centenar, când ar trebui să ne vibreze sufletele la gândul Unirii, al partiotismului, al vitejiei şi bărbăţiei înaintaşilor, la gândul măreţiei şi al valorii, noi să ovaţionăm un băiat pe tocuri şi să ne «topim» la un aşa-zis manifest al «iubirii»?! Ce reprezintă crezul copilului/ tânărului aceluia? Pe cine reprezintă ceea ce a transmis el? Este ceea ce manifestă el ceea ce noi credem? Dansul…dans. Îmi este, sincer, milă de noi“, a scris o altă persoană. „Este fără cuvinte, mă întreb oare cum s-au simţit ceilalţi finalişti ştiind că acest individ va câştiga, ţinând cont de faptul că e colaboratorul Pro TV. Oare cum s-au simţit finaliştii când Andra şi-a exprimat dorinţa de a câştiga nenea Emil?“, a fost un alt comentariu.

Vlad Levente Viski, director executiv al asociaţiei MozaiQ, ONG care apără drepturile minorităţilor sexuale, l-a felicitat pe Rengle pentru premiul câştigat, potrivit DC News.

„Considerăm că este foarte importantă vizibilitatea persoanelor LGBT în toate sferele sociale. Îl felicităm din suflet pe Emil Rengle! Credem că este o persoană extrem de talentată. Faptul că reprezintă o comunitate nu înseamnă că talentul lui poate fi pus la îndoială. Emil Rengle este un coregraf fantastic şi cu foarte mult curaj. Iată că toate aceste lucruri duc la succes! Ne bucurăm pentru Emil Rengle, îl felicităm şi îl aşteptăm la Bucharest Pride, pe 9 iunie”, a spus Vinski.

