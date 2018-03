Relația dintre Corneș Galeș și fostul cumnat, după moartea Ilenei Ciuculete. Aurel Ciuculete și soțul artistei de muzică populară încearcă să aibă o legătură normală, însă tot există neînțelegeri între cei doi.

Într-un interviu acordat în direct prin telefon în cadrul emisiunii “Agenţia VIP”, Aurel Ciuculete a spus ce s-a întâmplat recent.

“Eu nu mai am numărul de telefon al lui. M-a sunat. Am sunat înapoi şi spre surprinderea mea a răspuns Cornel. Mi-a spus că îi e dor de mine. Am rămas surprins. Era şi Mugurel la mine. Că a rămas dator, că nu ştiu ce… Sora mea a muncit pe nasturi, nu a avut niciun ban, nu a câştigat nimic. El plăteşte în continuare datorii. Mie nu îmi vine să cred ce poate să spună acest om. Nu se poate aşa ceva. Oricare minţim, dar în halul ăsta nu se poate! În viaţa mea nu am văzut asemenea individ. Ce dor să îi fie de noi? Vrea să vadă care e situaţia cu procesul cu copiii ăştia de care şi-a bătut joc în ultimul hal. Atâta rău a făcut familiei noastre”, a spus Aurel Ciuculete la Antena Stars.

Cornel Galeş a spus părerea lui despre tot ce s-a întâmplat. “Nu, nici cu ei nu e o problemă. Problema este că probabil cineva din afară influenţează, nu ştiu, nu pot să îmi dau seama pentru că noi am discutat cu amănunte nişte probleme, am făcut ceea ce a trebuit la dorinţa lor expresă şi văd că ei continuă cu un proces, cu nu ştiu ce şi chestii de genul ăsta. Eu le respect dorinţa, mergem acolo unde vor ei, asta e situaţia. În legătură cu Auraş, că despre el vorbim, e un băiat mai… în primul rând că este un om foarte muncitor, dar singura lui problemă este foarte vulcanic, mai repezit. Dar are şi el o vârstă şi dovedeşte câteodată că este cerebral. Când trebuie. Şi atunci e bine. Este şi în zodia lui berbec şi atunci e mai încăpăţânat el aşa”, a spus Cornel Galeş, care și-a pierdut soția pe 14 martie, anul trecut.

