Rîmaru de la Racla, scrisoare deschisă către cei care l-au acuzat. Artistul a recunoscut că a fost amenințat cu moartea și infirmă mai multe lucruri care s-au spus despre el.

Călin Ionescu susține că a primit amenințări cu moartea și cu castrarea chimică, după ce mai multe femei au dezvăluit, în mediul online, că acestea le-ar fi agresat fizic si verbal.

Rîmaru de la Racla, scrisoare deschisă în mediul virtual

„O parte din viața mea privata a fost expusa online, am fost discreditat public, numit in toate felurile, amenintat cu moartea, castrarea chimica si multe altele. Mi-am pierdut jobul, dupa 16 ani de munca în publicitate, cu numeroase premii nationale si internationale. Probabil ca daca orice bădăran ca mine ar fi fost sancționat ca mine, am fi trait cu totii într-o tara ca afara. Cu multi someri”, a scris Rîmaru într-o scrisoare deschisa.

Rapperul recunoaste toate acuzatiile care i se aduc si spune ca a avut un comportament „de badaran” „Dar incerca sa ma indrept. Am inceput sa-mi invat lectia inca de acum 2 ani, cand agentia m-a sanctionat pentru intamplarile despre care se vorbeste acum. Si m-a durut atat personal cat si financiar. Credeam ca si cei care s-au simtit jigniti de comportamentul meu de badaran au fost multumiti de faptul ca am fost sanctionat. (…)Dezaprob orice comportament necivilizat la adresa femeilor, inclusiv comportamentul pe care l-am avut eu. Dezaprob folosirea oricarui timp de forta, fie ea fizica sau verbala. Cu toate acestea, in mediul online (Facebook, WhatsApp, etc), violenta verbala poate fi lesne oprita prin operatiunea de „block”. Badarania mea putea fi foarte usor amutita printr-un singur click, insa badarania a fost lasata sa continue si, in unele cazuri, a primit niste raspunsuri pe masura. Asa cum rezulta din multe conversatii integrale pe care le-am pastrat”, a mai scris Calin. Artistul Rimaru are de tras după acuzațiile de hărțiuire. El a fost dat afară de la firma de comunicare.

