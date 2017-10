Rita Mureșan, în culmea fericirii. ”Dragii mei, veste importantă”

Rita Mureșan, în culmea fericirii.Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, în care își anunță fanii că fiica ei, Rebeca vine în România, pentru cinci zile.

Rebeca, cea care locuieşte în Statele Unite ale Americii, se întoarce în ţară. Din păcate, fata stă doar cinci zile, însă Rita Mureșan e mai fericită ca niciodată.

Rita Mureșan, în culmea fericirii de când a aflat că fiica ei vine în țară



”Dragii mei, veste importantă! Număr orele!!!!! Vine maine Rebeca să mă vadă pentru cinci zile! De obicei în vacanţele de o săptămână nu mai bate drumul de la New York la Bucureşti, dar dupa ce anul acesta a venit doar în august pentru cateva zile (opt luni nu am strâns-o în braţe!) s-a decis să vină şi acum! Abia aştept! Me happy!”, a scris Rita Mureşan, care în urmă cu o lună i-a făcut majoratul mezinei sale, Gloria.

Citește și