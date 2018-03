Rita Mureșan, pregătită să plece din țară. Invitată în platoul emisiunii de la Antena Stars, aceasta a făcut mărturisiri emoționante despre familie și despre cum s-a schimbat viața ei în ultimii ani.

”Eu mi-am făcut misiunea pentru România. Cel mai probabil voi pleca din ţară. Cine mă cunoaşte știe cât m-am rugat pentru această ţară”, a spus Rita Mureşan. Rita Mureşan a mai declarat faptul că anul trecut a fost unul foarte dificil pentru familia sa

”Așa am simţit că anul trecut a fost unul foarte greu. Are legătură cu familia mea, cu tot ce s-a întâmplat. Am învăţat foarte multe din acel an şi ne-a apropiat foarte mult. Cel mai important este că suntem cu toţi sănătoşi”, a evidenţiat vedeta. În cadrul aceleaşi emisiuni, Rita Mureşan a mai dezvăluit ce planuri de viitor are după plecarea fiicei ei, Gloria. ”Multe se vor schimba anul asta. Va pleca şi Gloria. Nu vreau să mă gândesc acum la ce va fi. Aș vrea să gătesc și să călătoresc. Vreau să scriu și o carte la un moment dat”, a mai spus Rita Mureşan.

