Romică Țociu a slăbit șase kilograme și și-a ras pentru prima dată mustața

Mai întâi de toate, a slăbit șase kilograme. A ținut dietă câteva săptămâni, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Apoi, și-a ras mustața, la care nu renunțase, spune el, niciodată până atunci.

Cea mai supărată a fost fiica mea, Daria. Nu mă mai văzuse fără mustață. Bine, nici eu nu mă mai văzusem (râde). Nici n-a mai vrut să mă pupe, când am ajuns acasă', povestește Romică.

Schimbările în privința înfățișării sale nu se vor opri aici. Nasol va fi și când va trebui să mă despart de părul de pe picioare și piept', adaugă el. Artistul spune că familia sa a primit cu entuziasm vestea că va participa la Te cunosc de undeva!'. Nicoleta (n.n. soția) s-a bucurat foarte tare, pentru că îmi știe potențialul. Daria (n.n. fiica sa) e încântată și își dorește să primesc roluri de femeie'. Și Cornel Palade s-a bucurat pentru noul proiect al partenerului său de scenă. Este primul proiect fără Cornel, în 30 de ani. Dar sunt sigur că echipa îmi va face o surpriză și mi-l va aduce pentru un anumit moment', mai spune el.

În 2016, soția lui Romică Țociu a fost depistată cu cancer. „Am trecut peste perioada grea, îi mulţumesc Lui Dumnezeu. Am fost lângă ea. Ea este universul copiilor, noi am mers în continuare. Îţi dai seama cum am jucat eu, cum am luptat cu mine. E cea mai mare luptătoare pe care am văzut-o', a spus Romică Ţociu la „Acces Direct'.

