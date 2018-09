„Eu nu ştiam că există asemenea bărbaţi, să se trezească noaptea să-i dea de mâncare copilului. Până acum doar eu am fost cu copilul, cu Ana, şi eram uimită. Mă ajută foarte mult, el îi face băiţă în fiecare seară. Este adorabil şi mă bucur că mi-am întâlnit sufletul pereche. Silviu, dimineaţa, face micul dejun, îmi aduce flori, este atent, mă întreabă dacă sunt ok. Noaptea se trezeşte şi înveleşte cei doi copii. Eu nu eram obişnuită, doar eu făceam treaba asta. Are grijă de mine. Ştii cum este să stai să zaci într-o casă, să ai febră 40 grade şi să nu te bage nimeni în seampă şi să-ţi spună eventual că pleacă la tenis. Silviu nu se mişcă de lângă mibne când sunt bolnavă„, a spus Roxana Ciuhulescu.

„Cel mai dificil moment din viaţa mea a fost când mi-am pierdut tatăl şi aveam doar 10 ani. Tatăl meu era un bărbat foarte frumos, foarte înalt, s-a stins la 37 de ani, a murit de ciroză. A fost dureros, foarte greu am acceptat că nu mai este, multă vreme m-am interiorizat, la 18-19 ani m-am deschis. Nu am nicio fotografie cu tata. Mi-aş fi dorit să-l am alături, să mă ducă la altar. Îmi doream să mă fac doctor pentru a-l ajuta să se vindece”, a spus Rioxana Ciuhulescu la Acces Direct.

Roxana Ciuhulescu se află pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru două mari evenimente care urmează să aibă loc în viața ei. Este vorba de nunta cu Silviu Bulugioiu, cu care s-a cununat civil în luna martie a acestui an, și de botezul fiului lor, care vor avea loc în aceeași zi, în toamna acestui an, 7 octombrie.

Citește și

VIDEO/ Povestea familiei de bucureșteni care s-a mutat în sălbăticia Apusenilor: „Dacă eşti bogat spiritual, nu ai nevoie de foarte mult cash în portmoneu”