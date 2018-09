„În ultimii cinci ani am făcut naveta, am fost navetistă de lux, aşa îmi plăcea mie să spun. Stau cu iubitul meu la Timişoara şi vin la Bucureşti când este cazul. Jobul meu, fostul meu job (n.r. aşa s-au cunoscut). Uşor uşor am început o colaborare, a urmat una personală şi uite aşa au trecut cinci ani. Are două cluburi. Da, ne gândim şi la căsătorie, nu ştim încă când. Suntem foarte agitaţi, continuu plecăm, avem ceva de făcut. Ne-am propus să călătorim foarte mult. Vorbim în fiecare zi la telefon, de văzut ne vedem mai rar (n.r. cu părinţii). Ne este dor, dar m-au înţşeles, m-au susţinut şi asta m-a ajutat foarte tare să merg mai departe, să merg pe drumul meu. Aici e mai aglomerat. Din august de când am plecat…”, a spus Roxana Ionescu la Vorvește Lumea.

