„Am avut mari emoții, dar bucuria a fost enorma la final„, povestește mama razboinicului Alin Andronic trăirile pe care le-a avut când fiul său a luptat și a câștigat mult râvnita medalie care ofera protectia la jocul pentru eliminare.

Alin Andronic, unul dintre cei mai puternici concurenți din tabăra Războinicilor, a fost săptămâna aceasta cel mai rapid concurent la proba masculină, dovedind, în ciuda fizicului impresionant, că este foarte agil pe traseu, dar si extrem de concentrat la final.

„Eu sper să rămână ambele medalii la noi. Suntem motivați. La jocul de casa am fost relaxati, dar acum ne-am trezit la realitate când am văzut ce este la baracă. Nu vrem să stam acolo mult. Vrem sa castigam toate meciurile de acum incolo. La baraca nu este plăcut, e cald si în jur este pustietate”, declara Alin Andronic in pauza dintre cele doua jocuri.

Atletul este și în viata de zi cu zi un om ambitios, determinat, care isi urmareste telul. „Energic de mic” cum il descrie cea care i-a dat viata, acesta a inteles ca desele accidentari care l-au tinut departe de terenul de fotbal nu sunt favorabile unei lungi cariere sportive si s-a reorientat rapid, hotarat sa isi ofere siguranta zilei de maine.

