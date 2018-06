“Eu nu am avut posibilitățile care sunt în ziua de azi. Prima dată am urcat pe scenă la patru ani, eram relaxată, când m-am făcut mai mare am început să simt emoțiile. Am renunțat la multe lucruri pentru muzică, pentru că eu nu m-am gândit mult la succes, ci la faptul că vreau să fac ceea ce îmi place.”, a spus Lora la “Star Matinal de Weekend”.

“Am început să fiu mai cerebrală și încep să mă gândesc la reacțiile oamenilor pe scenă, deja îmi sunt și manager pe lângă faptul că sunt artist. Am prea multă experiență ca să mă enerveze oamenii răi, simt compasiune pentru că pe ei îi afectează energia negativă. Primul autograf nu îl mai țin minte.”, a mai spus Lora la “Star Matinal de Weekend”. Ziele trecute, Lora a fost implicată într-un accident de mașină.

