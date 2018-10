„Mirele, eşti o copie foarte proastă a lui Kirita, să ştii!”, a strigat Alin către jucătorul din echipa adversă. „Ba, taci, mă, din gură”, i-a replicat Mirel Drăgan, în timp ce ceilaţi Faimoşi încercau să îl calmeze.

„Mirel, nu ştiam că eşti pe invers, mă!”, i-a strigat Alin, care nu părea dornic să lase conflictul să se stingă fără a avea ultimul cuvânt. La întâlnirea cu Cosmin Cernat, el i-a întrebat atât pe Mirel, cât şi pe Alin, ce s-a întâmplat.

„Aş vrea să spun doar câteva chestii în legătură cu Mirel. Să nu mai încerce să îl copieze pe Giani Kirita pentru că este o copie foarte proastă a lui Giani. Ştiu că nu se gândeşte să fie un exemplu foarte bun pentru copiii de acasă, dar măcar să încerce pentru copiii lui, că am înţeles că are copii. Să încerce pentru ei, pentru că în câţiva ani vor fi şi ei suficient de mari să vadă ce comportament are el aici şi ce injurii aduce de fiecare dată. Atâta tot”, a spus Alin de la Războinici.

„Ce pot să spun?! E foarte obraznic şi atât! Deja începe să îmi asocieze cuvintele mele cu familia, deja depăşeşte subiectul. Oricum a zis şi Cristina data trecută că a ieşit de pe autostradă. În continuare o ţine în afară autostrăzii, a rămas pe câmp, că de acolo e”, a spus Mirel Drăgan de la Faimoşi, vizibil deranjat.

