Scandal între Oana Zăvoranu și Loredana Chivu. Totul a pornit, după ce bruneta a vorbit în cadrul emisiunii de la Antena 1, despre mai multe persoane din showbiz, care promovează greșit unele produse.

Loredana Chivu a intrat în direct prin telefon, pentru a-și susține punctul de vedere. „M-am dus la un salon de masaj și am plătit 6500 de lei. Domnișoara îmi zice „Dacă se poate, vine domnișoara Chivu și ne pune poză pe Instagram și se supără și apoi ne ceartă”. Adică, eu trebuie să aștept pe banii mei? Eu nu suport ipocrizia, dar cum ar fi să îți povestesc câte mii de euro am dat pe salopeta asta, iar apoi să mă dezbrace cineva (n.r. ca să dea hainele înapoi)? Tot ce promovoază acestea, sunt ieftinături”, a declarat Oana Zăvoranu la „Xtra Night Show”.

Loredana Chivu i-a dat imediat replica Oanei Zăvoranu

„Era o perioadă în care Oana mă întreba de unde mi-am cumpărat anumite haine. (…) Eu, spre deosebire de Oana, muncesc. Eu nu am promovat niciodată ceva ce am considerat că e greșit. Eu ofer aceste sfaturi. Cine vrea să le ia, bine. Cine nu, nu. Nu înțeleg de ce se pomenește tocmai numele meu. Ea are 40 de ani și eu am 28 de ani”, a spus Loredana Chivu. „Ești toxică”, i-a răspuns imediat Oana Zăvoranu.

Oana Zăvoranu, care a fost căsătorită cu Pepe, și-a găsit liniștea alături de Alex Ashraf, cel cu care s-a cununat religios pe 9 septembrie, în mare secret. Cei doi au fost conduți la altar de omul de afaceri Silviu Prigoană și actuala sa nevastă, Mihaela.