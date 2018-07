„Mai mult vorbeşte despre el, decât despre mine. Întotdeauna am fost întrebat de ce nu locuiesc în România, dar decât să trăiesc cu un nume mare în spate, numele lui tată, eu am ales să vin în Costa Rica să văd ce pot să fac. Tata e recunoscut ca un mare compozitor şi interpret. El a fost un tată extraordinar, un patriot. Dar…asta e Ionuţ şi ăsta e caracterul lui. Când vor trece anii i se va vedea mai bine caracterul. Nu are foarte multe cuvinte în dicţionarul lui intelectual, pentru fratele meu mama mea care e medic ginecolog, pentru el e o nulitate. Dacă nu îl chema Ionuţ Dolănescu şi ar fi trebuit să o ia de ala 0 ar fi reuşit? Data viitoare poate discutăm despre alte subiecte decât Ionuţ şi declaraţiile lui de prost gust” a declarat Dragoş Dolănescu la Antena Stars.

Ionuț Dolănescu a avut de tras din cauza părinților. Artistul nu a ascuns faptul că, nu de puține ori, oamenii l-au comparat cu regretatul Ion Dolănescu și cu Maria Ciobanu.

