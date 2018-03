Scrisoarea primită de unul dintre concurenții de la Exatlon, din partea lui Teo Trandafir i-a luat pe toți prin surprindere. Este vorba despre Cătălin Cazacu, acesta având o relație specială cu realuizatoarea tv.

“Tu știi că ne leagă foarte multe lucruri. În ciuda faptului că va iubesc pe toti, pentru tine am o slabicune speciala. Sunt mandra de tine, si am incredere ca te vei intoarce victorios. Pupici!”, i-a transmis Teo Trandafir.

Diana Belbiță a primit o incurajare de la Anda Adam. “Draga mea printesa, imi este foarte dor de tine si de voi toti, Faimosii mei. Chiar daca acolo sunteti singuri, asa cum vorbeati acum cateva zile, sa stii ca noi suntem alaturi de tine si regret enorm de tare ca m-am accidentat si a trebuit sa parasesc comepetitia. Nu am vrut sa te las singura. Te iubesc si te imbratisez ca esti tare pentru ca stiu cat de mult conteaza pentru tine sa dovedesti ca poti in orice conjunctura. Hai Belbita- Gropita! Poate fata!”, i-a scris Anda.

Vladimir Draghia a primit o scrisoare de la unul din putinii lui prieteni, care i-a transmis toate gandurile bune si un zambet din partea Zorei, fetita lui! “Eu nu am multi prieteni, prefer sa am cativa oameni in jurul meu. Cred ca daca esti prieten cu toata lumea, de fapt nu esti prieten cu nimeni”, a spus el.

Andrei Stoica, campionul mondial Superkombat, a făcut un anunț-bombă. El a afirmat că vrea să se întoarcă la concursul Exatlon, difuzat de Kanal D.

