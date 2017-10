Secretul actriței Cristina Mihăilescu din “Ai noștri”. Ce obsesie culinară are

Secretul actriței Cristina Mihăilescu din “Ai noștri” a ieșit la iveală. Vedeta a mâncat cinci zile aceeași mâncare.

Cristina Mihăilescu, actrița care interpretează personajul Irina din serialul Ai noștri, care se difuzează joia, de la 21.30, la PRO TV, este pasionată de călătorii.

Secretul actriței Cristina Mihăilescu este legat de…mâncare

Când nu filmează, tânăra își petrece timpul liber călătorind și explorând locuri unde turiștii nu prea reușesc să ajungă. O călătorie în Anglia a făcut-o să descopere că din moment ce a ajuns într-un anume loc de pe glob devinde dependentă de mâncarea specifică zonei. “Îmi place să vizitez locuri noi și să explorez părțile mai puțin turistice, îmi place să preiau măcar un obicei sau două din locurile respective, uneori până într-atât încât ajung să-mi închipui că locuiesc acolo. Odată am stat vreo 4-5 zile la Londra și am mâncat numai fish&chips. Așa am avut chef”, a spus Cristina Mihăilescu.

