Secretul Crinei Matei a ieșit la iveală. Frumoasa actriță Crina Matei trece ”Dincolo de aparențe” și dezvăluie despre ea lucruri mai puțin știute. Fire foarte orgolioasă, ea recunoaște că această trăsătură de caracter a contribuit destul de mult la persoana care este astăzi.

Crina Matei mărturisește că mereu a fost ambițioasă din cale afară și a mers pe drumul ei, indiferent cine și ce a crezut despre asta.

Crina Matei, așa cum nu o știa nimeni

”Părinții mei au vrut să mă dea la Liceul Sanitar, dar eu le-am zis că dacă mă dau acolo nu voi scrie nimic pe foaie, la admitere. Așa că în clasa a opta am învățat din nou să scriu alfabetul. Asta pentru că în graba în care scriam, începusem să scriu foarte urât. Și atunci am fost nevoită să reiau alfabetul ca să pot da proba de caligrafie la liceul pedagogic. Asta mi-am dorit și asta am făcut”, dezvăluie Crina Matei.

