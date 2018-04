Secretul lui Liviu Teodorescu a ieșit la iveală. Artistul și-a amintit despre o perioadă tumultoasă din viața lui și a recuniscut că a primit propuneri indecente din partea unei fete.

Liviu Teodorescu a povestit prin ce experienţe inedite a trecut când era mic, însă nu a uitat să o menţioneze şi pe iubita sa.

“În clasa I o fată mi-a propus o grămadă de lucruri indecente. Pe ea o învăţa o prietenă mai mare. Mă întreba dacă vreau să facem sex după uşa de la clasă. Eu l-am întrebat pe tata ce înseamnă sex. Am fost foarte desfrânat când eram mic. Am şi “furat”. Am furat inima iubitei mele, aceasta este completarea. Am o întreagă listă de înjurături. Cred că oricine devine creativ când se enervează”, a spus Liviu Teodorescu.

Recent, Liviu Teotorescu a lansat piesa “Lista de păcate”, alături de Killa Fonic. După cum ne-a obișnuit, pentru videoclipul piesei, Liviu Teodorescu a apelat la bloggerita Alina Ceaușan, o prezență feminimă puternică și sexy ce deține cel mai citit blog de fashion din România.

