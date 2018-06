Seredinschi, fostul concurent de la “Vocea României”, lansează piesa “Ochii ei”

„Ochii ei” este al treilea single al artistului: „Piesa a fost scrisa de ceva ani. Intamplarea face ca sursa de inspiratie sa fie tot o fosta iubita, cu niste ochi minunati. Imi amintesc ca la un moment dat, cand eram in studio cu toata echipa de la HaHaHa Production, s-a dat play la aceasta piesa, compusa de mine, in studioul meu de-acasa. Am fost mega fericit, cand Feli si Serban Cazan, producatorul muzical, au inceput deja sa vina cu idei de a imbunatati piesa. Mi s-a parut “Wow”!”, povesteste Seredinschi.

Videoclipul este semnat de Sega si este o metafora a ochilor „ei” care te atrag intr-o alta lume. Muzica ii apartine lui Sebastian Seredinschi, Serban Cazan, Lucian Nagy si Florin Boka, iar versurile sunt semnate de Sebastian Seredinschi si Feli Donose.

