Sexy- graviduțele din showbiz. Cum se mențin în formă Adelina Pestrițu, Laura Cosoi și Elena Ionescu pe parcursul sarcinii. Cele trei vedete vor deveni mame pentru prima oară. De asemenea, Roxana Ciuhulescu se pregătește să nască pentru a doua oară, însă se află într-o formă de invidiat.

Alenina Pestrițu, Elena Ionescu, Laura Cosoi și Roxana Ciuhulescu au dezvăluit secretul lor, pentru o siluetă de invidiat pe perioada sarcinii.

Adelina mănâncă ce îi place, însă cu măsură. “Astazi mi-e pofta de dulce. De acel dulce care sa-mi rasfete privirea, papilele gustative si bebelusul, dar in acelasi timp sa nu iau in greutate. Chiar daca fructele se consuma in prima parte a zilei, le-am ales pentru ultima masa din zi, in schimbul unei felii de tort care s-ar fi asezat imediat pe coapse. -iaurt

-fulgi de porumb

-migdale

-merisoare deshidratate

-banana

Si uite asa tin sub control tot ce mi-am dorit. Combat poftele si mi mentin silueta. Va pup”, a scris Adelina Pestrițu pe contul de socializare.

Roxana Ciuhulescu (39 de ani) a povestit pe blog-ul ei despre sarcină, dar şi despre bărbatul care a ajutat-o să zâmbească din nou după divorţ.Şi sportul o ajută mult pe fosta prezentatoare Pro Motor să zâmbească, iar imaginile cu ea la sala de fitness vin ca o dovadă în acest sens. “Un bebeluș sănătos are nevoie de o mamă sănătoasă. Alimentația și sportul în sarcină sunt lucruri esențiale”, a notat Roxana în dreptul fotografiilor.

“Sunt însărcinată în aproape 6 luni. Am o sarcină foarte ușoară, sunt norocoasă. Nu am avut vărsături, grețuri și nici pofte. În plus, până acum am luat în greutate doar 5 kilograme, cred că am o genă bună și sper să nu ma îngraș de acum încolo. În mare nu s-au schimbat multe lucruri. Fac în continuare sport, dar nu la aceași intensitate ca înainte. Acum fac sport împreună cu Dragos, alergăm ușor și facem și acasă exerciții, pentru că, da, ne-am mutat împreună”, a spus Elena Ionescu recent.

Laura Cosoi, care a pozat goală pentru revista UNICA, este extrem de activă. „Nu am pus decât patru kilograme și probabil că mai pun până nasc, dar e firesc, nu ai cum să controlezi asta. Gătesc, dar nu am pofte absolut deloc, am mâncat doar mai mult dulce decât am mâncat în general, dar asta și pentru că am avut o perioadă mai aglome­rată. Urmăresc o singură aplicație de pe telefon care îmi spune ce face fătul în fiecare săptămână și noutățile care ar putea să apară și tot acolo ți se spune care sunt ingredientele-cheie ale săptămânii, în funcție de ce anume se dezvoltă la făt.

În funcție de asta mi-am făcut și un meniu. Oricum, am cam mâncat ce-am simțit, eu nu prea mâncam carne înainte de sarcină și nici acum nu s-a schimbat nimic, îmi place să mănânc brânză, beau apă minerală și câte o prăjitură de casă, gogoși, dar nu exagerez“, a declarat Laura Cosoi pentru Unica.

