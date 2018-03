Show de 3 ore cu Fuego și cu muzica ușoară românească la Teatrul Național | Galerie foto

Un adevărat maraton muzical a oferit Paul Surugiu-Fuego luni seara, pe scena Teatrului Național din București, când, timp de trei ore, a adus un omagiu muzicii ușoare românești, reușind să evoce memoria multor artiști români, dar și cele mai frumoase șlagăre din istoria recentă a țării. Artistul a construit un spectacol-eveniment, din care nu au lipsit suprizele, invitații speciali, arătându-ne că ete unul dintre puținii căruia îi pasă de ce a fost înainte, făcând tot posibilul, prin activitatea sa, să promoveze arta românească de cândva și muzica celor mai frumoși ani.

Strălucirea a fost la ea acasă, iar momentele speciale, emoționante, s-au ținut lanț. Așa se face că mari compozitori precum Marcel Dragomir, Marius Țeicu, Florin Bogardo, Horia Moculescu, Dumitru Lupu, George Grigoriu sau Jolt Kerestely, care la cei 83 de ani ai săi, a fost prezent în sală, au fost aduși în atenție prin muzica lor, cântată de Fuego sau de Marina Florea și Stela Enache, cele două stele în formă maximă care l-au însoțit pe artist pe tot parcursul turneului său prin țară, unde au făcut succes maxim, în 15 orașe, jucând cu casa de bilete închisă.

Deliciile serii au fost cele două duete cu Aurelian Andreescu și cu Mihaela Runceanu, care au apărut în spatele artistului pe ecran, dar și cu vocile lor minunate. Tavi Ursulescu, prezent și el la concert, a afirmat că Fuego este singurul artist român, cu polaritate, căruia îi pasă de aceste episoade memorabile. Printre invitații speciali ai show-ului în care s-au schimbat peste 20 de ținute, realizate de designeri precum Doina Levintza sau Elena Stoica, s-a numărat și interpretul George Nicolescu, care a sensibilizat audiența cu timiditatea și puterea glasului său, cântând în duet cu Paul, minunata melodie pe versuri de Adrian Păunescu – „Rugă pentru părinți”!

Dar de departe, punctul cuminant al serii a fost cel realizat împreună cu actorul Dorel Vișan, care a apărut din neant, recitând un text cutremurător despre condiția actorului român. Pe tot acest moment, Fuego a cântat despre artiștii ce pleacă prematur, pe care-i uităm, pe ecran rulând imagini cu cei mai mari actori ai țării dispăruți, de la Birlic, la Mircea Albulescu, până la Dinică, Moraru, Besoiu, Jean Constantin sau Stela Popescu. Finalul de asemenea a fost unul prin care Fuego a arătat că-și iubește colegii de breaslă, el arătându-i publicul pe toți marii cântăreți ai muzicii ușoare românești, din anii 60 până azi. Iată ce declară artistul pentru LIBERTATEA:

“Muzica asta nu are moarte, nu are cum să se piardă și ar fi mare păcat să o lăsăm! Sunt mai mult decât fericit că am putut realiza acest proiect ambițios și că am putut promova oamenii care-au trăit și-au ars, ca și noi, pentru acest gen admirabil, cu melodicitate și versuri pe măsură. Nu e nici expirat și nici trecut la capitolul uitare, pentru că lumea a contrazis, în țară, acest principiu și credeți-mă, peste ani, muzica părinților noștri va deveni și muzica noastră. Și e păcat să lăsăm să se piardă emoția și frumusețea acelor ani. Le mulțumesc tuturor celor ce mi-au fost alături în acest demers și mi-au demonstrat că îmi sunt prieteni adevărați.

Mulțumesc colaboratorilor și tuturor celor ce-au pus umărul, mai mult sau mai puțin, în realizarea acestei producții maraton, care nu beneficiat de foarte mult timp de repetiție. Scena e într-adevăr, viața mea și mă simt satisfăcut atunci când pot face astfel de minunății, mai ales că proiectul „TU EȘTI PRIMĂVARA MEA”, va continua și în luna mai, în mai multe orașe din România, cu Stela Enache și Marina Florea, totodată așteptându-vă și pe 5 mai, la Teatrul Alexandru Davila, la Pitești, în Gramofonul cu amintiri!” ( PAUL SURUGIU-FUEGO)