Silvia este câștigătoarea „Bravo, ai stil! All Stars”, a marelui premiu de 100.000 de lei și a titlului de Cea mai stilată femeie din România.

„Sunt iubită de tatăl fetiţei mele. Eu sunt iubită şi acum. Suntem nişte personalităţi extrem de asemănătoare şi la un moment dat ne-am despărţit. Despărţirea a avut loc aşa uşor, nu brusc. Este marea mea iubire şi este primul meu iubit. Sunt marea lui iubire, a spus-o. Am vrut să ne căsătorim…

A fost rău cu mine, el trebuia să fie alături de mine şi nu a fost…apoi s-a întors şi a fost prea târziu. M-a dezvirginat la 19 ani şi jumătate, nu ca altele la 14. Este primul meu iubit şi a fost dragoste la prima vedere. L-am cunoscut într-un club, îmi plăcea să ies la vremea aceea. (…)

12 ani din viaţa mea nu am făcut nimic, nu am minţit când am spus asta. Atât de mult l-am iubit, nu am făcut nimic pentru mine…Am iubit la un nivel…iubirea pură la 20 de ani. MI-ar plăcea să o retrăiesc. M-a şi transformat iubirea aceasta. (…)

Mi-aş dori să întâlnesc un bărbat care să mă dezechilibreze emoţional. (…) Evolette face şase ani, ea merită orice preţ pe care l-am plătit. Pentru Evolette aş lua din nou de la capăt. (…) A fost un tip foarte bogat, a pierdut însă mult în afaceri şi şi-a pierdut reperele. (…) El apoi nu a mai fost om în anumite momente faţă de mine. Ne-am depărtat unul de celălalt. Nu am spus niciodată că nu o să mă mai împac cu el. (…) Noi am programat-o pe Evolette. Noi ne-am despărţit, ne-am reîmpăcat şi am spus că din dragostea aceasta nebună facem un copil. Eu am piedut o sarcină în trei luni de zile şi el mi-a zis că o să rămân din nou însărcinată. Şi aşa a fost. Mi-a zis că o să îmi facă cel mai frumos copil din lume. „, a spus Silvia la Interviurile VIVA!

