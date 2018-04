Silviu Prigoană, ieșire nervoasă la tv, după moartea Ionelei Prodan. Afaceristul a intrat în direct prin telefon, în cadrul emisiunii ” Agenția Vip” , unde a făcut declarații emoționante.

“Nu prea am ce să spun despre dispariția subită a Ionelei Prodan. Ce se întâmplă, nu e cazul numai în familia Ionelei Prodan. E bunica finuțului meu. Noi am avut o relație bună cu toții, am fost apropiați. Nu-i numai cazul ei, dar orice ar fi, un artist e lăsat într-o umbră, apoi instantaneu când moare își aduce lumea aminte că e doamna muzicii populare. Nu o băga lumea în seama, nu o chema nimeni.”, a declarat Silviu Prigoană la Antena Stars.

“Astăzi am înțeles că Primăria Capitalei i-a trântit un titlu de Cetățean de Onoare. Cu ce o mai ajută? Putea să îi dea de acum 2 ani , dar oamenii astia care astăzi trăiesc îi bagi în seamă după ce mor. Suntem un popor de fățarnici. Nu blamez pe nimeni, nici Primăria Cpitalei. Hai să fim normali, să le dam oamenilor de cultură în timpul vieții, să se bucure.”, a mai spus Silviu Prigoană.

Ionela Prodan a fost înmormântată în ropote de aplauze. Sute de oameni care au iubit-o și au apreciat-o, au condus-o , pe mama Anamariei, pe ultimul drum. Laurențiu Reghecampf a stat în permanență alături de soția lui, care a plâns în hohote lângă mormântul mamei sale.

