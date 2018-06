Simona Trașcă, primele declarații despre fostul iubit împușcat pe străzile din Cancun

“Am avut o relație timp de trei ani, ne-am iubit, timp de un an de zile am locuit cu el. Ar fi fost posibil să fiu și eu cu el în Cancun. În urmă cu 5-6 ani ne-am cunoscut la București și am decis să ne mutăm împreună. Eu trebuia să fiu cu el în Cancun acum, am vorbit cu el să plec. El în 2014 a fugit din țară, după ce a înjunghiat pe cineva la mare. S-a nimerit să fiu singură acum și mi-am scos și pașaportul, le-am zis și prietenelor că plec în Mexic. M-am răzgândit să plec că am început să mă văd cu altcvineva. Mi-a salvat viața, cu siguranță acum trebuia să fiu acolo.”, a spus Simona Trașcă la tv.

“El era mai nervos, cu siguranță avea dușmani, dar oricum să ajungi la așa ceva mi se pare mult prea mult. Eram două caractere puternice și din cauza aceasta ne-am despărțit. L-am iubit foarte mult, am suferit, ne-am despărțit din cauza mea. În perioada aia apăream mult la evenimente și la televizor și mi-a zis să stau acasă că îmi dă el bani. N-am fost lângă el când a fost bolnav pe perfuzii și așa ne-am despărțit. L-am iubit, l-am iertat că mă lovea, se știe, relația a fost publică. A dat în mine că m-am uitat la cineva în club. Mi-a zis că îl provoc, că îl bag la pușcărie. În toată perioada asta îmi mai trimitea bani.”, a mai spus Simona Trașcă.

