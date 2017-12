Smiley lansează „O poveste”, ultima piesa din maratonul aniversar #Smiley10

Smiley lansează „O poveste”, ultima piesă din maratonul aniversar #Smiley10, o coproductie HaHaHa Production si Cat Music. Piesa se va regasi pe albumul cu numarul patru, care va fi disponibil incepand cu 18 decembrie în format fizic și digital.

„O poveste este despre dragoste, dragostea față de tot ce ne înconjoara si despre cum acest sentiment te poate salva. Tot ceea ce fac este pentru si din iubire. Adevarul meu este iubirea. Atat!”, spune Smiley.

Smiley, act de curaj pentru iubire

O poveste a creat si Ionut Trandafir, regizorul videoclipului. “Imaginile ilustreaza o morala cu care fiecare s-a intalnit macar o data in viata: de multe ori venim in intampinarea cuiva ca un erou, urmand sa ne dam seama ca, de fapt, noi suntem cei salvati. Ca in orice poveste manata de destin, Smiley apare la final facand un act de curaj pentru iubire,” spune Ionut Trandafir.

Lacul Paltinu a fost locul de desfasurare al filmarilor, unde cei doi protagonisti, actorii Tudor Andronic si Alma Costin au pus in scena o poveste cinematografica. Momentul cel mai dificil, salvarea din apa inghetata a barbatului, au facut-o pe actrita sa vasleasca de la un mal la altul intr-un timp record.