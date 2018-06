Smiley a plecat la muntele Athos, după ce a publicat o imagine de doliu

Smiley a dezvăluit că pe muntele Athos își găsește liniștea sufletească şi a mers deja de patru ori acolo.

“Eu nu am știut că dacă pui o poză neagră pe Instagram înseamnă că sunt în doliu sau că s-a întâmplat ceva. Eu am pus pur și simplu pentru că sunt “off”. ‘Adică, gata, mă, am plecat. Nu am telefon.’ S-a impacientat lumea, m-au sunat oamenii. Este un loc special, pe care orice bărbat ar trebui să-l viziteze. Merg când simt nevoia să mă liniștesc și să stau de vorbă cu Dumnezeu. Ai cu cine să te sfătuiești. Sunt niște părinți acolo care au o viață duhovnicească reală.“, a declarat Smiley.

Smiley rămâne antrenor și în nou sezon de la Vocea României. declarația artistului este una foarte clară. Noul sezon al emisiunii Vocea României vine și cu antrenori noi, precum Irina Rimes. Din anterioara echipă au rămas Tudor Chirilă și Smiley. Se pare că și Andra va fi antrenor la show-ul muzical.

